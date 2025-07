Amenaza de veto a un concierto en Galicia por acusar al Gobierno de “robarnos la cocaína y las putas”

En tiempos en los que los tribunales investigan contratos millonarios, mordidas y pagos con prostitutas a altos cargos del entorno del PSOE, lo que realmente ha indignado a un ayuntamiento socialista gallego no ha sido la corrupción, sino que alguien la mencione en voz alta… y con guitarras eléctricas.

El Concello de Vilagarcía de Arousa ha lanzado un ultimátum a la banda Mägo de Oz tras unas declaraciones de su guitarrista, Víctor de Andrés, durante un concierto, en las que, con una mezcla de sarcasmo poco fino clamaba: “¡Dejad de robarnos, sobre todo, la cocaína y las putas! Que se las paguen con su dinero”.

Una frase que ha puesto en pie de guerra al ejecutivo local, que considera que se ha “frivolizado” con dos temas “muy sensibles”: la prostitución y el consumo de drogas.

“Por mucho que se disfrace de pretendido humor, no son admisibles este tipo de comentarios”, apunta el Ayuntamiento en un comunicado oficial. La contratación del grupo, prevista para el próximo 19 de agosto dentro de las fiestas patronales de San Roque, se encuentra aún en trámite bajo la modalidad de contrato negociado sin publicidad, por lo que no existe todavía ningún vínculo formal entre ambas partes.

El gobierno local, liderado por el alcalde socialista Alberto Varela, ha dejado claro que la actuación dependerá de que la banda realice hoy mismo una rectificación pública. De no producirse, se suspenderá el procedimiento de contratación y se buscará una alternativa para cubrir el hueco que dejaría el grupo en la programación festiva.

Desde el consistorio han querido subrayar que su decisión inicial de contratar a Mägo de Oz se basó exclusivamente en su valor artístico y trayectoria musical, “no por las ideas políticas de uno de sus miembros”. Sin embargo, insisten en que no todo vale: “Todo el mundo tiene derecho a equivocarse o a tener un mal día, pero eso no puede servir de excusa para casi todo”.

El ejecutivo municipal recalcar que “no parece muy oportuno insultar en ningún caso a un presidente del Gobierno, se llame como se llame y sea del color político que sea”. Pero lo que consideran inaceptable, más allá de la crítica política, es la banalización de cuestiones que afectan directamente a la dignidad de las personas: “No es admisible trivializar la explotación sexual de la mujer o el consumo de drogas”.

“¿Dónde estabais cuando me metía con Trump o el Papa?”

Pese a todo, y lejos de disculparse, Víctor de Andrés defiende su discurso mediante una publicación en redes sociales: “No me gusta que me robe nadie. Ni la izquierda ni la derecha”.

“Hola, ¿qué tal? Yo soy Víctor Andrés, el nuevo Netanyahu, el hijo secreto de Franco, sí señor. Hitler es una maula a mi lado… El chiste se cuenta solo, ¿verdad, hermanos?”. Así comienza su intervención, en la que acusa a sectores de la derecha de manipular un fragmento de su discurso escénico con intenciones políticas: “Un chaval de 20 años, que seguramente será votante de Vox, ha cogido un breve discurso mío en un show y lo ha cortado, tracatracatrac…”.

Según explica, ese tipo de intervenciones son parte habitual del espectáculo de la banda desde hace años: “Desde los últimos seis años existe una cosa que es el monólogo del discurso, la queja de Víctor de Andrés”. Y se pregunta: “¿Dónde estabais hace tres meses cuando me metía con Donald Trump? ¿O cuando hablaba contra el genocidio en un concierto ante 150.000 personas? ¿O cuando me metía con el Papa?”.

Lejos de suavizar el tono, el músico insiste en su mensaje original: “¿Que me he metido con el presidente del Gobierno? ¡Sí! Porque no me gusta que me roben, hijos de puta. No me gusta que me robe la izquierda y no me gusta que me robe la derecha”. Y anuncia que en sus próximos conciertos continuará con ese estilo provocador: “Mi próximo discurso será contra Vox, lógicamente, porque es el tema de moda”.