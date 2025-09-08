Arranca la vendimia en Monterrei con la previsión de una cosecha más abundante que la del año pasado

La campaña se inauguró ayer en la bodega Francisco Pérez Diéguez, en Verín, con la previsión de superar los kilos de uva recogidos el pasado año.

El presidente del consejo regulador, Manuel Vázquez, destacó que la superficie inscrita se ha ampliado en unas 70 hectáreas, lo que permitirá aumentar la producción. “Tenemos una buena cosecha hecha y esperamos que sea más grande que la anterior”, señaló en declaraciones a Europa Press.

La campaña llega marcada por los incendios forestales que este verano afectaron al municipio de Monterrei. Pese a la preocupación inicial, Vázquez confirmó que solo un 2,6% del viñedo amparado por la DO resultó calcinado, un porcentaje que calificó como “poquita cosa” en el cómputo global.

Aunque todavía no hay datos sobre cómo podría influir el humo en la calidad de la uva, el presidente confía en que la climatología acompañe y la vendimia se desarrolle dentro de la normalidad. “Hay varios factores que pueden alterar la campaña, pero se espera que todo vaya según lo previsto”, recalcó.

Hoy lunes la recogida continúa en otras bodegas de la comarca, entre ellas Terras do Cigarrón y Pazo das Tapias.