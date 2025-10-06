Cambio de presidente en Galicia

El Diario Oficial de Galicia (DOG) ha publicado este lunes el decreto por el que se encarga el despacho de los asuntos de la Presidencia de la Xunta al conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo. El dirigente asumirá las responsabilidades del cargo durante una semana, mientras el titular del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, se toma unos días de descanso sin actividad pública.

Según confirman fuentes del Ejecutivo autonómico, Rueda ha decidido hacer uso de este breve periodo de descanso tras haber interrumpido sus vacaciones familiares en agosto debido a la ola de incendios que afectó especialmente a la provincia de Ourense y al sur de Lugo.

En aquella ocasión, el presidente gallego optó por mantenerse en activo y coordinar el seguimiento de la situación, posponiendo así su tiempo de descanso.

Durante su ausencia, será Diego Calvo quien dirija la reunión del Consello de la Xunta este lunes, así como las tareas de representación y gestión institucional propias del cargo. Calvo ya ha ejercido este papel en otras ocasiones, sustituyendo a Rueda durante viajes o compromisos institucionales fuera de Galicia.

Los días libres del presidente coinciden además con una pausa en la actividad parlamentaria, ya que esta semana no se celebrará el habitual pleno quincenal del Parlamento gallego. La Cámara retomará su actividad la próxima semana, tras la junta de portavoces prevista para el martes.

Desde la Presidencia destacan que se trata de un descanso breve y programado, en un momento sin compromisos institucionales relevantes, antes de afrontar un otoño con una intensa agenda política y económica.