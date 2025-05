Científicos de Vigo descubren que los pulpos no se estresan como los vertebrados

Los pulpos podrían no tener “nervios” en el sentido tradicional del término. Así lo demuestra una investigación pionera liderada por el Instituto de Investigaciones Marinas del CSIC en Vigo (IIM-CSIC), que acaba de confirmar que el pulpo común (Octopus vulgaris) no produce las hormonas clásicas asociadas a la respuesta al estrés en los vertebrados, como el cortisol o la corticosterona.

El hallazgo, publicado en el American Journal of Physiology, pone en cuestión décadas de suposiciones científicas y obliga a repensar los modelos tradicionales empleados para estudiar el estrés animal. Además, tiene importantes implicaciones prácticas en el ámbito de la acuicultura y la protección del bienestar de esta especie, cada vez más cultivada en Europa.

“Demostramos, mediante técnicas de análisis químico avanzadas, que estos cefalópodos no producen cortisol, corticosterona ni cortisona, ni poseen receptores similares a los glucocorticoides presentes en vertebrados”, explica Josep Rotllant, investigador principal del estudio. “Esto sugiere que los pulpos tienen una vía fisiológica totalmente distinta para enfrentarse al estrés”.

El estudio fue realizado en colaboración con el Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science (Reino Unido), el Pescanova Biomarine Center (España) y el Centro de Ciências do Mar do Algarve (Portugal), con financiación del CDTI y del propio CSIC.

Consecuencias

La ausencia de estas hormonas no es un simple detalle fisiológico: afecta directamente a la capacidad del pulpo para adaptarse a cambios en su entorno, especialmente en lo relativo a la salinidad del agua. De hecho, los autores vinculan estos resultados con la reciente mortalidad masiva de pulpos observada en las rías gallegas tras fuertes lluvias.

“En especies que producen cortisol, esta hormona es fundamental para regular el equilibrio de sales en entornos acuáticos. Los pulpos, al carecer de esta vía hormonal, podrían no ser capaces de compensar descensos bruscos de salinidad, lo que compromete su supervivencia”, señala Rotllant.

Galicia en la vanguardia

Este trabajo sitúa de nuevo a Galicia y al CSIC en Vigo en la vanguardia internacional de la investigación marina y la biotecnología acuática. El grupo de Biotecnología Acuática del IIM-CSIC refuerza con este hallazgo su liderazgo en el estudio de especies marinas y su adaptación a la acuicultura, un campo clave para el desarrollo sostenible del sector pesquero y alimentario.

Además, el estudio confirma que los pulpos absorben fácilmente 17β-estradiol del agua, una hormona con funciones muy distintas, lo que refuerza el patrón observado en otros moluscos y confirma la necesidad de modelos específicos para evaluar su bienestar.

En palabras del propio equipo científico, “el pulpo no responde al estrés como un pez, un anfibio o un mamífero. Y entender estas diferencias es clave para protegerlo y criarlo de forma ética y eficiente”.