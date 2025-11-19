Condenan a dos porteros de Sanxenxo por una brutal agresión a un joven que intentó salir con una copa

Un juzgado de Cambados ha condenado a dos porteros de un local nocturno de Sanxenxo por una agresión cometida de madrugada contra un joven de 20 años que trató de salir del establecimiento con una copa en la mano.

La magistrada considera probado que ambos trabajadores persiguieron al chico hasta alcanzarlo, lo sujetaron por detrás, le propinaron varios golpes en la cabeza y, una vez en el suelo, le asestaron una patada en el costado.

El fallo impone a uno de los acusados una multa de 1.350 euros y al otro de 360 euros, ambos como autores de un delito leve de lesiones. Además, deberán indemnizar solidariamente a la víctima con 200 euros, al Sergas con 256,87 euros por la asistencia sanitaria y a la Fundación Pública Urxencias Sanitarias con 285,69 euros. La sentencia no es firme y puede recurrirse ante la Audiencia Provincial de Pontevedra.

Persecución y golpes

Los hechos ocurrieron alrededor de las cinco de la madrugada. Según recoge la sentencia, el joven intentó sacar una copa del local, lo que desencadenó una llamada de atención por parte del personal de seguridad. Tras golpear accidentalmente una cristalera, salió corriendo hacia la zona del espigón, momento en el que dos de los porteros comenzaron a perseguirlo.

Al darle alcance, uno de ellos lo agarró por detrás y comenzó a golpearlo repetidamente en la cabeza. La víctima cayó al suelo tratando de cubrirse el rostro con los brazos y, ya indefenso, recibió una patada en el costado izquierdo propinada por el otro acusado. Como consecuencia de la agresión, sufrió contusión ocular bilateral y excoriaciones, tardando cinco días en curar, según los informes médicos incorporados a la causa.

El vídeo

La prueba clave para la condena fue una grabación realizada por un testigo no identificado. En el juicio, la magistrada proyectó las imágenes en velocidad normal y reducida, en las que, según detalla el fallo, se aprecia con claridad cómo los dos porteros, vestidos con uniforme negro, atacan al joven por la espalda y continúan golpeándolo mientras otras dos personas, también uniformadas, aparecen al fondo de la escena.

El audio del vídeo recoge los gritos desesperados del joven, que suplica: “Por favor tío, por favor, para”. Para la jueza, estas imágenes corroboran de manera directa y objetiva la versión del denunciante, cuya declaración califica de “creíble” y “coherente”, reforzada además por los informes médicos y el parte de actuación de la Policía Local, que acudió al lugar tras recibir un aviso a las 05.05 horas.

La sentencia realiza un severo reproche a la conducta de los porteros, a quienes atribuye un “abuso de superioridad evidente” y una actuación sin justificación posible. La magistrada subraya que su reacción fue “agresiva y desproporcionada” ante un incidente menor relacionado con intentar sacar una consumición del local.

Recuerda, además, que existen “otras maneras de proceder” y que ninguna de ellas pasa por recurrir a golpes, persecuciones o agresiones físicas. Asimismo, el juzgado absuelve a otros dos trabajadores del mismo establecimiento al no haber sido identificados por la víctima ni por la prueba videográfica.

La resolución puede ser recurrida en apelación ante la Audiencia Provincial de Pontevedra en un plazo de cinco días desde su notificación.