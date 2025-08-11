La creación de empresas en Galicia crece un 12,9% en junio

Durante el pasado mes de junio, Galicia sumó 428 nuevas empresas, según los datos que publicó hoy el Instituto Nacional de Estadística (INE). Aunque el crecimiento es destacado, se queda por debajo del aumento del 15% registrado en toda España, donde se crearon casi 11.000 sociedades, la cifra más alta para un mes de junio desde 2007.

Según informa Europa Press, el capital total suscrito por estas nuevas empresas en Galicia cayó un 5,1%, situándose en poco más de 34,4 millones de euros. Esta tendencia se alinea con la evolución nacional, que experimentó una reducción del 6,1% en capital, con algo más de 442 millones de euros.

Los datos publicado por el INE reflejan que son 84 las empresas gallegas que aumentaron su capital, siendo 16 menos que en el mismo período de 2024. No se registraron desembolsos de dividendos, situación idéntica a la del año anterior. Por otro lado, 19 sociedades redujeron su capital y 99 se disolvieron, representando un incremento del 12,5% en disoluciones.

A nivel nacional, el mes de junio marcó tres meses consecutivos de ascensos en la creación de empresas, con una reducción del 6,2% en el capital total suscrito y una disminución del 18,4% en el capital medio por empresa. Las disoluciones también aumentaron ligeramente, con un 1,4% más respecto a junio de 2024.