Detenido un hombre en A Laracha como presunto autor de tres robos con fuerza de herramientas en alpendres

La Guardia Civil ha detenido a un vecino de A Laracha (A Coruña) como presunto autor de tres robos con fuerza cometidos en alpendres próximos a viviendas, de los que se sustrajeron diferentes herramientas.

Según recoge Europa Press, las pesquisas se iniciaron tras las denuncias presentadas por los afectados en el Puesto Principal de la Guardia Civil de Arteixo. En ellas se alertaba de la desaparición de herramientas después de que los ladrones accedieran forzando las instalaciones.

Los agentes procedieron a analizar la información disponible, lo que permitió identificar al presunto autor y localizar los objetos robados.

Durante la operación, un familiar del detenido fue sorprendido cuando intentaba deshacerse de las herramientas arrojándolas en un monte cercano, lo que motivó su investigación como presunto autor de un delito de encubrimiento.