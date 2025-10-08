Detenido en Lugo con un ‘arsenal’ de droga en el coche: 5 kilos de cocaína y otros tantos de hachís

Golpe de la Guardia Civil al tráfico de sustancias estupefacientes en las carreteras gallegas. Un hombre de 51 años y vecino de Vilanova de Arousa (Pontevedra) ha sido detenido en Ribadeo (Lugo) cuando transportaba en su vehículo cinco kilos de cocaína y otros tantos de hachís ocultos en una ‘caleta’ artesanal. El hallazgo se produjo el pasado 2 de octubre, durante un control rutinario en la autovía A-8, a su paso por el municipio lucense.

Según informó el Instituto Armado, la rápida reacción de la sustancia a los reactivos y la forma en la que estaba dispuesta hicieron sospechar a los agentes de que podría tratarse de un transporte vinculado al tráfico internacional de estupefacientes. Las sospechas se confirmaron poco después.

Tras el arresto, la Guardia Civil registró la vivienda del detenido en Vilanova de Arousa, donde se toparon con un auténtico laboratorio de drogas. Aunque el domicilio apenas contaba con enseres de valor, estaba permanentemente vigilado mediante un sistema de cámaras de fabricación casera, lo que delataba la actividad ilícita que se desarrollaba en su interior.

En una de las habitaciones, los agentes localizaron un taller de adulteración, corte y envasado de sustancias estupefacientes. En su interior, un armario ocultaba grandes cantidades de droga preparadas para su distribución.

Durante la operación se intervinieron 4,9 kilogramos de cocaína, 4,2 de heroína y 9,9 kilos de hachís en tabletas individuales, además de diversas sustancias de corte, dos teléfonos satelitales y una máquina de contar dinero.