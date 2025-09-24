Detenido en Lugo un hombre por agredir a su expareja y a su exsuegra durante una disputa por las visitas a sus hijos

Un vecino de Lugo ha sido detenido por la Policía Local acusado de agredir a su expareja y a su exsuegra durante una discusión en un domicilio de la zona norte de la ciudad. El enfrentamiento se originó cuando el hombre acudió a la vivienda con la intención de visitar a sus dos hijos menores.

Según el relato de la víctima, su expareja inició una disputa en una de las habitaciones de la vivienda y, en ese contexto, la agredió físicamente. Al intentar defender a su hija, la madre de la denunciante también resultó atacada.

Cuando los agentes llegaron al lugar, el hombre ya había abandonado el domicilio. Posteriormente, fue localizado y detenido como presunto autor de un delito de violencia de género.

Según recoge Europa Press, la mujer indicó a la Policía que no era la primera vez que sufría maltrato por parte de su expareja, asegurando haber sido víctima de "agresiones físicas, insultos y vejaciones" de forma habitual.