Detenido en pleno centro de Vigo: gritos, frases en bucle e insultos homófobos

La tranquilidad de una céntrica calle peatonal de Vigo se vio rota en las últimas semanas por los gritos y ataques verbales de un hombre que, según la Policía Nacional, llevaba meses profiriendo insultos homófobos de manera reiterada contra vecinos y transeúntes.

El individuo, tal y como informa hoy la Policía Nacional, ha sido finalmente detenido, siendo acusado de un presunto delito de odio, después de que sus episodios de intolerancia llegasen a prolongarse durante horas y afectasen de forma directa a varias personas.

Los hechos se remontan a finales de agosto, cuando la Sala CIMACC 091 recibió la llamada de una mujer que denunciaba estar siendo increpada, junto a su pareja y otra pareja amiga, por un varón que gritaba frases sobre su orientación sexual, repitiéndolas en bucle mientras las miraba fijamente. Agentes de la Brigada de Seguridad Ciudadana acudieron al lugar y se entrevistaron con las víctimas, comprobando que no era la primera vez que sucedía algo similar.

Durante la intervención, un trabajador de la zona se acercó a los policías para manifestar que él mismo había sido objeto de los mismos ataques en numerosas ocasiones. Según relató, la situación se venía repitiendo de forma constante durante los últimos tres meses, varios días a la semana, y había llegado a provocarle episodios de estrés y ansiedad que le obligaron a abandonar su puesto de trabajo en distintas ocasiones.

El escenario de hostigamiento, explicaron las víctimas, no se limitaba a un caso concreto: el acusado coaccionaba también a otras personas que transitaban por la calle, llegando a mantener este comportamiento durante hasta dos horas seguidas. Ante la reiteración y la gravedad de los hechos, los agentes procedieron a la detención del individuo, al que se le atribuye un presunto delito de odio.

La Policía recuerda que tanto víctimas como testigos de este tipo de delitos deben denunciar lo ocurrido. En caso de encontrarse en una situación similar, instan a llamar de inmediato al 091 para que una patrulla pueda acudir al lugar.