Detenidos los tres presuntos responsables del robo de 4.500 metros de cable de cobre en las obras de la A-6

Tres vecinos de Lugo, de 27, 31 y 42 años, han sido detenidos por la Guardia Civil como presuntos autores de un importante robo de cable de cobre y herramientas en las obras de mejora de los túneles de la autovía A-6, en la provincia lucense.

A los arrestados se les imputan los delitos de robo con fuerza, hurto continuado y pertenencia a grupo criminal.

Según informa Europa Press, las investigaciones sitúan los hechos entre mayo y julio, periodo en el que los sospechosos habrían sustraído, en al menos cinco ocasiones, un total de 4.500 metros de cableadode cobre, además de diversas herramientas. Los robos se produjeron en los tramos de la A-6 a su paso por Piedrafita, Doncos y As Nogais.

La Guardia Civil indica que el material sustraído era vendido posteriormente, de forma fragmentada, en establecimientos de tratamiento de residuos fuera de la provincia. Para evitar el rastreo policial, los implicados utilizaban distintos vehículos y recurrían a terceras personas para su transporte.

El operativo culminó con la intervención de una furgoneta que transportaba 900 kilogramos de cobre y parte de las herramientas robadas, cuando los detenidos regresaban presuntamente de cometer un nuevo delito.

Las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 1 de Becerreá (Lugo).