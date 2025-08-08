Detienen a un hombre de 25 años en Vigo tras intentar acceder por la fuerza a la casa de la hermana de su expareja

La Policía Local de Vigo ha capturado a un joven de 25 años por un grave incidente de violencia de género. El suceso, ocurrido en plena tarde del pasado martes, ha implicado un intento agresivo de acceder al domicilio de la hermana de su expareja en la calle Doctor Canoa.

La víctima, una mujer de 27 años, se ha enfrentado valientemente a la situación cuando el agresor ha intentado forzar su entrada al hogar. Tras una inicial negativa a permitirle el acceso, el hombre ha pasado de la persuasión al ataque físico.

El incidente ha escalado rápidamente cuando el individuo, tras ser inicialmente rechazado, ha vuelto corriendo y se ha abalanzado sobre la mujer. En un forcejeo intenso, ella ha logrado expulsarlo de su vivienda, bloqueando la entrada pese a la resistencia del agresor, quien ha intentado por todos los medios entrar en la vivienda.

Afortunadamente la mujer ha avisado rápidamente a la policía que ha acudido al lugar de inmediato. Los servicios de emergencia han desplegado un operativo que ha permitido localizar al sospechoso en las inmediaciones, observando la vivienda desde la acera contraria. Al ser detenido, el agresor ha intentado justificar su comportamiento alegando que solo buscaba "retomar la relación".