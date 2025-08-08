La policía nacional detiene en Lugo a un hombre acusado de violar a su hija

La detención se produjo después de que la víctima acudiera a denunciar los hechos en la Comisaría de la Policía Nacional. Las autoridades actuaron de inmediato para garantizar la seguridad de la joven y procedieron a la captura del sospechoso, quien permanece a disposición judicial mientras continúan las investigaciones.

Procedimiento judicial en marcha

El acusado será llevado ante el juzgado en las próximas horas, donde se decidirán las medidas cautelares aplicables. Fuentes policiales han señalado que el caso está siendo tratado con máxima prioridad, dada la gravedad de los hechos y la vulnerabilidad de la víctima.

La comunidad de Lugo ha mostrado su solidaridad con la afectada, y las autoridades insisten en la responsabilidad colectiva de denunciar cualquier indicio de maltrato o abuso hacia menores.