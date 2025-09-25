Detienen a un vecino de Vigo por quinta vez en lo que va de año por agredir a su pareja

La Policía Local de Vigo ha vuelto a arrestar este lunes a un vecino de 56 años por un presunto delito de violencia de género tras agredir a su pareja, convirtiendo el episodio en la quinta detención que acumula en lo que va de año por hechos similares.

Los agentes, que ya le tenían fichado por episodios anteriores, recibieron a la mujer en las dependencias sobre las 07:10 horas; ella aseguró que su compañero le había propinado un cabezazo y que el hombre se encontraba cerca, en la misma calle Falperra, donde ambos residían.

Una patrulla se trasladó de inmediato al lugar mientras una ambulancia atendía a la víctima, que presentaba un importante hematoma frontal y fue evacuada al hospital Álvaro Cunqueiro para valorar sus lesiones. Los policías localizaron pocos minutos después al sospechoso y lo detuvieron sin incidentes, comunicando el arresto al juzgado de guardia como presunto autor de un nuevo episodio de violencia de género.

Repetición de detenciones que enciende las alarmas

La rápida actuación ha servido para poner en evidencia el peligroso ciclo de reincidencia que se produce cuando los agresores vuelven a tener contacto con sus víctimas. En este caso, el detenido ya había sido arrestado cuatro veces en los últimos nueve meses por agresiones similares.