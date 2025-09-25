Tres años de cárcel para el hombre que arrojó cocaína a los policías que iban a detenerle, intoxicándolos

Un hombre ha sido condenado en Vigo a tres años de prisión por un incidente ocurrido en un hotel de la ciudad, donde arrojó cocaína a varios agentes de policía durante una intervención. La sentencia lo declara culpable de un delito de tráfico de drogas, un delito de resistencia a la autoridad y dos delitos de lesiones leves, según informa el periódico gallego Faro de Vigo.

Según los hechos probados, la policíaacudió al hoteldespués de recibir un aviso del personal sobre la conducta violenta del acusado. Los agentes trataron de identificarlo y realizar un registro, momento en el que el hombre reaccionó lanzándoles parte de la droga que portaba. La sustancia provocó que varios agentes resultaran con lesiones leves, aunque pudieron reducirlo y detenerlo en el propio establecimiento.

Durante la intervención se incautaron varias dosis de cocaína en pequeños envoltorios. La sentencia recoge que la cantidad y la forma de presentación de la droga no eran compatibles con un uso personal, sino que estaban preparadas para su distribución. Con este argumento, el tribunal considera acreditado el delito de tráfico de drogas, además de la agresión sufrida por los policías.

El fallo establece la posibilidad de abonar 150 euros en concepto de responsabilidad civil, la participación del acusado en un programa de desintoxicación y la prohibición de cometer nuevos delitos durante un periodo de dos años. Si lo hace, el ahora condenado podrá conmutar su pena de tres años de cárcel.

La resolución fue dictada por la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, tras analizar el testimonio de los agentes y las pruebas incautadas. El fallo todavía no es firme y puede ser recurrido ante instancias superiores, lo que dejaría en suspenso la ejecución de la condena hasta que quede resuelta de manera definitiva.