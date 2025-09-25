La justicia gallega reconoce la invalidez a una esteticista de Vigo por una alergia causada por su trabajo

Una esteticista de 38 años de Vigo ha conseguido que la justicia le reconozca una incapacidad permanente total tras desarrollar una alergia grave a los productos de manicura que utilizaba en su trabajo. Según informó La Voz de Galicia, la sentencia obliga a la mutua a asumir las consecuencias económicas de esta situación, al considerar que la dolencia se deriva directamente de su actividad profesional.

La trabajadora llevaba años dedicándose al sector de la estética hasta que comenzó a sufrir fuertes reacciones cutáneas cada vez que entraba en contacto con esmaltes, acrílicos y otros cosméticos empleados en tratamientos de uñas. Según los informes médicos aportados al procedimiento, las lesiones (enrojecimiento, eccemas e irritaciones severas) se agravaban con la exposición continuada, hasta el punto de impedirle seguir trabajando.

El tribunal determinó que la dolencia debía reconocerse como una enfermedad profesional, ya que estaba directamente vinculada con la manipulación de productos químicos de uso habitual en su trabajo diario. En la resolución se señala que la exposición continuada a esmaltes, acrílicos y otros cosméticos fue la causa del deterioro progresivo de su salud, hasta hacer inviable que siguiera ejerciendo en el sector de la estética.

La sentencia también establece que la trabajadora no podrá retomar su profesión como esteticista, aunque sí podría desempeñar otras actividades que no impliquen contacto con las sustancias que le generan alergia. Además, fija que la mutua deberá hacerse cargo de la prestación correspondiente a la incapacidad permanente total, al quedar probado que la enfermedad tiene un origen laboral.