Evacuados 21 pasajeros tras incendiarse un motor de un tren en la estación de Culleredo (A Coruña)

Un tren con 21 pasajeros a bordo tuvo que ser evacuado en la noche de este domingo en la estación de Culleredo (A Coruña) después de que uno de los motores comenzase a arder, obligando a interrumpir el servicio y a activar un operativo de emergencia. Pese al susto inicial, ninguno de los viajeros resultó herido y todos pudieron continuar su trayecto por carretera.

Según informó el 112 Galicia, los hechos ocurrieron alrededor de las 23.40 horas, cuando el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) solicitó apoyo urgente al detectar humo procedente de la parte inferior del convoy, que permanecía detenido en la estación de Culleredo. En ese momento, los pasajeros ya se encontraban fuera del tren y en perfecto estado, siguiendo las indicaciones del personal ferroviario.

La rápida intervención del maquinista y de otra persona que se encontraba en el lugar fue clave para controlar la situación inicial. Ambos lograron sofocar las llamas con un extintor antes de la llegada de los equipos profesionales. Minutos después, los Bomberos de Arteixo realizaron las comprobaciones oportunas para garantizar la seguridad de la zona y descartar riesgos adicionales. En el dispositivo participaron también efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Local de Culleredo.

Con el convoy inutilizado, ADIF coordinó el traslado de los 21 pasajeros hasta A Coruña —su destino final— mediante taxis, de forma ordenada y sin incidencias. La intervención permitió que la situación quedase completamente controlada sin daños personales y con el fuego extinguido en cuestión de minutos.

Las autoridades investigan ahora el origen exacto del incidente, aunque las primeras informaciones apuntan a un fallo puntual en uno de los motores del tren.