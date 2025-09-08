Galicia inicia hoy el curso escolar con récord de profesores

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, inauguró este lunes el curso escolar 2025-26 en el CPI Plurilingüe de Vedra (A Coruña), donde deseó una "buena vuelta a las aulas" a los 302.843 estudiantes y a los más de 31.700 docentes que este año conforman el sistema educativo gallego. Junto a él estuvo el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, que subrayó el esfuerzo realizado para reforzar plantillas y modernizar la enseñanza.

Pese a que la cifra de alumnos se reduce respecto al curso pasado (4.255 menos), Galicia contará con más profesorado que nunca, con un total 31.766 docentes, 153 más que en 2024. Este incremento, explicó Rodríguez, responde a la apuesta por mejorar las ratios en las aulas y garantizar una atención más personalizada. De hecho, la comunidad ya se sitúa entre las líderes en España, con una media de 9,9 estudiantes por profesor frente a los 11,3 del conjunto del Estado.

La Consellería de Educación destacó también que el nuevo curso arranca con los planteles completamente cubiertos, gracias a la resolución temprana de oposiciones y adjudicaciones de destino, así como con obras de mejora en numerosos centros. En total, se ejecutaron casi 3.000 actuaciones por valor de más de 331 millones de euros dentro del Plan de nueva arquitectura pedagógica.

Los datos por provincias muestran que la matrícula más numerosa se concentra en A Coruña, con 129.599 alumnos, seguida de Pontevedra (111.478), Lugo (32.302) y Ourense (29.464). Por etapas, Primaria sigue siendo la más concurrida con 123.987 escolares, mientras que Bachillerato gana peso con 459 estudiantes más que el curso pasado.

La Xunta afronta ahora la tramitación de la nueva Ley de Educación Digital para reforzar un modelo híbrido, la atención a la diversidad en las aulas y la apuesta por la convivencia escolar. Además, será el segundo curso en el que las familias gallegas podrán beneficiarse de la gratuidad de la enseñanza desde las escuelas infantiles hasta la universidad.