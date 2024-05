Galicia presume de 114 playas con bandera azul y se mantiene en el pódium nacional

Galicia contará este año con un total de 114 playas pertenecientes a 35 municipios galardonadas con la bandera azul, un distintivo de carácter internacional con el que la Asociación de educación ambiental y del consumidor (Adeac) reconoce anualmente a arenales de todo el mundo seleccionados con base en una serie de rigurosos criterios de sostenibilidad, accesibilidad y servicios.

De esta manera, Galicia concentra casi una de cada cinco banderas concedidas en España (638) y consolida su posición entre las tres comunidades que reciben un mayor número de distintivos para sus playas, junto con Valencia (que suma 138) y Andalucía (130).

De los 114 arenales gallegos galardonados en esta edición “que se extienden a lo largo de 53,5 km de costa y suponen 1 más que en 2023”, ninguno recibe este distintivo por primera vez. No obstante, cinco de ellos recuperan la bandera que no lucieron el año pasado: Lombiña-Cabío, en A Pobra do Caramiñal (A Coruña); Area Mayor, en Malpica de Bergantiños (A Coruña); A Ribeira, en Miño (A Coruña); Ladera, en Baiona (Pontevedra); y Xiorto, en Poio (Pontevedra).

Once puertos galardonados

Asimismo, Adeac también dio a conocer esta mañana la relación de puertos deportivos en los que ondeará la bandera azul. De las 102 instalaciones reconocidas en el conjunto del país, 11 están en Galicia, una menos que en la pasada edición, ya que el Club Náutico Boiro-Marina Cabo de Cruz no presentó candidatura este año por estar en obras.

De igual manera, y aunque en este caso no lucirán bandera como tal, Adeac reconoció un año más la labor de los llamados centros azules, categoría en la que se engloban aulas de naturaleza, centros de recepción de visitantes e instalaciones similares dedicadas a la educación ambiental. De los 87 galardonados en todo el país, 15 están en Galicia, destacando en especial la incorporación del Astillero de Purro, en Bueu (Pontevedra), y del Centro de interpretación ambiental Foz del Miñor, en Baiona (Pontevedra), que se estrenan este año como centros azules.

Criterios para la concesión

Los criterios exigidos por Adeac para la concesión de la bandera azul, en el caso de playas y puertos, están relacionados con la calidad de las aguas “que tiene que ser excelente”; la seguridad y la accesibilidad; la dotación de servicios; así como la gestión ambiental y la sostenibilidad. Por su parte, los centros azules deben fomentar la educación ambiental en el litoral, el conocimiento del entorno y las alternativas de ocio.

Por provincias, Pontevedra concentra el mayor número de banderas azules de Galicia, un total de 60 que recaen en otras tantas playas y otras 6 en instalaciones portuarias. En el caso de A Coruña, los galardonados fueron 38 arenales y 4 puertos y en el de Lugo, se reconoció con este distintivo a 16 playas y 1 puerto deportivo.

En este marco destaca Sanxenxo, que repite como el municipio español con más arenales galardonados, un total de 17, los mismos que logró en 2023. El ayuntamiento pontevedrés suma también 3 distinciones para otros tantos puertos y tendrá de nuevo 1 centro azul.

Líder en senderos azules

Cabe recordar que Adeac había concedido ya este año los distintivos a los senderos azules de cara a poner en valor el papel estas sendas como un recurso valioso para disfrutar de la naturaleza y aprender a interpretar el entorno.

El acto oficial de reconocimiento a los 128 itinerarios galardonados en 2024 en el conjunto del país tuvo lugar a mediados de marzo y en él se confirmó que Galicia sigue siendo la comunidad con más senderos azules -49 este año, 14 más que en la edición anterior-.

En total y sumando playas, puertos, centros de visitantes y senderos distinguidos este año por Adeac, Galicia atesora 189 insignias azules, balance con el que mejora su posición a nivel nacional al superar por primera vez a Andalucía (con 188) y situarse como la segunda comunidad española con más distintivos azules en todas las categorías.