Un hombre acepta 18 meses de cárcel por maltratar a su expareja e irrumpir en su domicilio en A Coruña

Un hombre acusado de violencia de género y allanamiento de morada ha aceptado este lunes una condena de 18 meses y 20 días de prisión, junto a otras sanciones económicas, tras reconocer los hechos que se le imputaban. El juicio estaba previsto en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de A Coruña, pero no llegó a celebrarse en su totalidad al alcanzarse un acuerdo entre las partes.

Además de la pena de prisión, el condenado deberá abonar una multa de 364 euros y pagar 1.400 euros en concepto de indemnización a la víctima. Su abogado solicitó la suspensión de la condena, pero el tribunal rechazó esta petición, por lo que el acusado tendrá que ingresar en prisión.

El procesado, natural de Nicaragua, tenía antecedentes previos. En abril de 2024 ya había sido condenado por maltrato, con la prohibición expresa de comunicarse o acercarse a su expareja. Pese a esta orden, los hechos delictivos continuaron meses después.

Según el escrito fiscal, entre abril y junio de 2024 el acusado se presentó en varias ocasiones en la vivienda de la mujer, algunas veces con su consentimiento, pero en otras accedió por la fuerza. Además, mantenía un patrón de llamadas insultantes y humillantes.

Según informa Europa Press, en uno de los episodios más graves, logró entrar en la habitación de la mujer (sin que quedara acreditado cómo accedió a la vivienda) y la agarró por el cuello, insultándola y negándole la posibilidad de liberarse. En otra ocasión, aporreó la puerta de su domicilio y, tras abrirle otra persona, irrumpió de nuevo sin consentimiento, repitiendo las agresiones y llegando incluso a amenazarla de muerte.

La reiteración de estos episodios motivó varias intervenciones policiales. En una de ellas, los agentes lo hallaron escondido en el cuarto de baño de la vivienda de la víctima, que presentaba lesiones en el momento de la localización.