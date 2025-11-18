Un hombre en estado grave tras ser arrollado por un patinete eléctrico en vigo

Un hombre de 58 años resultó herido de gravedad este lunes en la Avenida de Camelias, en Vigo, después de ser arrollado por un usuario de patinete eléctrico mientras bajaba de un autobús urbano.

El accidente, que se produjo en torno a las 14.00 horas a la altura del número 46 de esta transitada vía, dejó a la víctima en un estado crítico tras recibir un fuerte impacto en la cabeza.

Según la información facilitada, el siniestro ocurrió en un punto donde el carril bici discurre junto a la parada de bus, lo que hizo que el conductor del patinete, que posteriormente dio positivo en consumo de hachís, colisionara directamente contra el peatón que acababa de descender del vehículo de transporte público.

El golpe fue de tal magnitud que el hombre entró en parada cardiorrespiratoria pocos segundos después del impacto. Un agente de la Policía Local que se encontraba en las inmediaciones inició maniobras de reanimación cardiopulmonar para intentar estabilizarlo antes de la llegada de los servicios sanitarios.

Hasta el lugar se desplazaron una ambulancia de soporte vital básico con un médico del Nicolás Peña y una UVI móvil del 061. Tras ser atendido en el punto del accidente, el herido fue trasladado de urgencia al Hospital Álvaro Cunqueiro, donde permanece ingresado en estado grave.

La Policía Local ha abierto diligencias para esclarecer las circunstancias exactas del accidente y determinar posibles responsabilidades del usuario del patinete.