Una iglesia de Pontevedra se moderniza y retransmitirá sus misas por internet

La iglesia de San José, ubicada en el barrio pontevedrés de Campolongo, se prepara para dar un salto tecnológico: comenzará a retransmitir sus misas en directo por internet, convirtiéndose en la primera parroquia de Pontevedra en ofrecer este servicio. El proyecto incluye la instalación de un sistema de grabación y sonido profesional, así como el desarrollo de una página web y un canal de YouTube para acceder a contenidos religiosos grabados.

“El objetivo es acercar la fe a quienes no pueden asistir presencialmente”, explica el párroco Casimiro Fernández Núñez, quien lleva doce años al frente de la parroquia. “No solo emitiremos las celebraciones en directo, también se podrán ver después las homilías, catequesis y meditaciones”, añade.

La iniciativa, que estará operativa en unos 15 días, responde a una necesidad detectada durante la pandemia, cuando las restricciones obligaron a cerrar los templos. En aquel momento, el párroco recurrió a Facebook para retransmitir actos litúrgicos, con una acogida muy positiva por parte de los fieles.

Los técnicos comenzarán en breve la instalación de cámaras y equipos de sonido en el interior del templo. La nueva plataforma permitirá a los usuarios revisitar contenidos específicos, como una homilía que les haya impactado, desde cualquier dispositivo y en cualquier momento.

La iglesia de San José fue inaugurada en 1983 por el entonces arzobispo de Santiago, Antonio María Rouco Varela, y actualmente cuenta con dos sacerdotes: Casimiro Fernández Núñez y el vicario Antonio Carbia.

Con esta apuesta por la digitalización, la parroquia de Campolongo busca adaptarse a los nuevos tiempos y ofrecer un servicio que combine tradición y tecnología, acercando el consuelo de la fe a todos los rincones.