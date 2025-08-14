Incautada la mayor partida de MDMA en Galicia en un centro de suministro de droga sintética en Ordes (A Coruña)

La Guardia Civil consiguió desmantelar en el ayuntamiento coruñés de Ordes un centro de suministro de drogas sintéticas que operaba a gran escala. La actuación, enmarcada en la Operación Mixturas, concluyó con la detención de un individuo y la incautación de una de las mayores partidas de MDMA y MDA de los últimos años en la comunidad.

El dispositivo, fruto de la colaboración ciudadana, se inició tras las denuncias de vecinos que alertaron sobre un constante trasiego de vehículos y olores compatibles con el cultivo de marihuana en una vivienda unifamiliar. Las vigilancias posteriores confirmaron un flujo continuo de personas que entraban y salían rápidamente, un patrón típico de transacciones de drogas.

Según informa Europa Press, en el registro, los agentes hallaron 1.320 pastillas de MDMA (equivalentes a 783 gramos), 390 comprimidos de Viagra sin autorización, 53 pastillas y 13,18 gramos en polvo de anfetamina, 100 gramos de hachís, 2 gramos de LSD, 20 gramos de marihuana, 1,3 kilos de setas alucinógenas y 78 gramos de hongos secos.

El operativo también permitió desmantelar un cultivo interior con 35 plantas de cannabis y confiscar 25 litros de precursores químicos para la fabricación de drogas, así como 20.000 euros en efectivo y armas prohibidas, entre ellas un puño americano, un machete y dos dispositivos tipo táser. Además, se descubrió una conexión ilegal a la red eléctrica.

Según datos oficiales, solo la cantidad de MDMA incautada en este operativo supera el total de pastillas aprehendidas en toda Galicia durante 2024, que se situó en 280 gramos. La Guardia Civil destaca que con esta intervención se ha "neutralizado un punto de distribución que abastecía de forma sistemática a la provincia de A Coruña".

El detenido se enfrenta a cargos por tráfico de drogas, blanqueo de capitales, tenencia de medicamentos sin autorización, cultivo de drogas y defraudación de fluido eléctrico. Tras pasar a disposición judicial, se decretó su ingreso en prisión.