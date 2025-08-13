Investigado un vecino de Arzúa por apropiarse de 65.000 euros de un anciano con problemas de memoria

La Guardia Civil del puesto de Arzúa ha abierto una investigación contra un vecino de 63 años como presunto autor de un delito de apropiación indebida.

El hombre está acusado de sustraer un total de 65.450 euros de la cuenta bancaria de un anciano de 84 años que padece problemas de memoria.

Según recoge Europa Press, la investigación comenzó tras la denuncia presentada por el sobrino de la víctima. Un familiar lejano del octogenario advirtió movimientos sospechosos cuando vio al investigado acompañando al anciano en una entidad bancaria para retirar elevadas sumas de efectivo.

Alertado por esta situación, el familiar contactó con el sobrino, quien pudo acceder a los movimientos de la cuenta al compartir su padre la titularidad con la víctima.

La revisión bancaria reveló que, durante los últimos dos años, se efectuaron numerosas retiradas de efectivo que sumaban 65.450 euros. Estas operaciones no guardaban relación con los gastos habituales del anciano, que vive solo y presenta problemas de memoria.

Las diligencias ya han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Arzúa.