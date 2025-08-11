Investigan la muerte de un hombre tras recibir un disparo en Mesía (A Coruña)

Un hombre perdió la vida tras recibir un disparo por arma de fuego, en circunstancias que todavía se investigan.

Fuentes de la Guardia Civil informaron que los hechos ocurrieron en torno a las 17:10 horas de ayer. Tras recibir un aviso en el 112 Galicia, un helicóptero medicalizado se desplazó de inmediato hasta el lugar, aunque nada se pudo hacer por salvar la vida de la víctima.

Agentes del equipo de Criminalística de la Guardia Civil realizaron una inspección ocular en la zona durante la misma tarde del domingo.

Según informa Europa Press, la investigación ha sido asumida por el equipo de Policía Judicial de Santiago y, por ahora, permanece bajo secreto de sumario.