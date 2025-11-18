Un jabalí irrumpe en en una autopista gallega y provoca un accidente múltiple con seis coches implicados

La irrupción de un jabalí en plena autopista AP-53, a la altura de Silleda (Pontevedra), desencadenó esta mañana un aparatoso accidente en el que se vieron implicados seis vehículos. Pese a la espectacularidad del siniestro y a los daños materiales sufridos por todos los coches afectados, no se registraron heridos.

Según informó el 112 Galicia, fue una conductora quien dio la voz de alarma minutos después de colisionar con el animal en el kilómetro 24 de la autopista, en la parroquia silledense de Cervaña. Durante la llamada de aviso, otros tres vehículos también impactaron contra el jabalí ya muerto, quedando todos ellos dañados.

El primer choque generó una situación de riesgo en la vía, con el animal tendido sobre uno de los carriles y la necesidad de frenar de manera brusca por parte de los vehículos que circulaban detrás. Esto provocó una cadena de incidentes que se saldó con un total de seis coches accidentados, tal y como confirmó posteriormente la Guardia Civil de Tráfico tras finalizar su intervención.

Hasta el lugar se desplazaron los servicios de mantenimiento de la autopista para proceder a la retirada del animal, limpiar la calzada y restablecer la normalidad del tráfico en la zona. Pese a la gravedad que suele acompañar a este tipo de sucesos, la ausencia de heridos supuso un alivio para los equipos de emergencia movilizados.