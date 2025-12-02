La ‘matayayas’ se acoge a su derecho a no declarar en la causa por la muerte de una anciana en A Coruña

Remedios Sánchez, conocida como Reme o la matayayas por sus crímenes contra mujeres de avanzada edad, se acogió este martes a su derecho a no declarar ante el Juzgado de Instrucción número 6 de A Coruña, que la investiga por la muerte violenta de una anciana de 91 años en el barrio de Monelos.

La comparecencia se produjo tras ser trasladada desde prisión y con la presencia de Fiscalía, acusación particular y defensa, según confirmó el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

La magistrada no solicitó medidas cautelares adicionales debido a la situación penitenciaria de la investigada, que permanece en prisión cumpliendo condena por los asesinatos cometidos en Cataluña. La causa continúa en fase de instrucción, con nuevas diligencias en marcha para esclarecer lo ocurrido.

De muerte natural a homicidio

La víctima apareció muerta el pasado 3 de octubre en el baño de su piso de la avenida de Monelos. En un primer momento, los servicios de emergencia certificaron causa natural, pero la posterior autopsia judicial reveló signos compatibles con un homicidio, lo que activó la investigación policial.

Minutos antes y después de la franja estimada de la muerte, Remedios Sánchez fue captada por cámaras de la zona. En esos días disfrutaba de un permiso penitenciario, lo que situó a la reclusa en el lugar de los hechos. Cinco días después, el 8 de octubre, fue detenida dentro de la propia cárcel de Teixeiro, donde cumplía condena antes de su posterior traslado al centro penitenciario leonés de Mansilla de las Mulas.

Crímenes contra ancianas

Originaria de Boimorto (A Coruña), Remedios Sánchez tiene uno de los historiales criminales más estremecedores de los últimos años. En 2008 fue condenada a 144 años de prisión por la Audiencia Provincial de Barcelona por el asesinato de tres ancianas, la tentativa de asesinato de otras cinco y múltiples robos con violencia.

Sus crímenes, cometidos en Barcelona y Mataró entre junio y julio de 2006, fueron calificados como “especialmente violentos”. Según la sentencia, Sánchez se ganaba la confianza de mujeres muy mayores, aprovechándose de su vulnerabilidad para acceder a sus domicilios, donde acababa con sus vidas para robarles. Todas las víctimas tenían edades avanzadas y carecían de capacidad de defensa.

A pesar de la gravedad de sus crímenes, el sistema penitenciario le concedió el segundo grado, lo que permitió que pudiera disfrutar de permisos de salida. Fue en uno de esos permisos cuando, según la investigación, pudo encontrarse en el entorno de la vivienda de la víctima de Monelos.

Por ahora, la investigación judicial avanza sin la colaboración de la acusada, que mantiene silencio. La jueza analiza informes forenses, imágenes de videovigilancia y testimonios que permitan determinar si Sánchez es autora del homicidio. La familia de la fallecida ejerce como acusación particular y ha solicitado que se agoten todas las vías probatorias.