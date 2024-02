Miembros críticos de Podemos Galicia mandan una carta pidiendo la dimisión de su dirección tras la derrota del 18F

Tras la derrota mayúscula que sufrió Podemos en las últimas elecciones autonómicas en Galicia, en las que no consiguieron entrar al Parlamento gallego (obtuvieron tan solo 3.854 votos, el 0,26%), algunos de sus miembros autonómicos están pidiendo responsabilidades, y buscan un cambio en la dirección. Acusan tanto a sus compañeros gallegos como a la dirección estatal de estar ignorando la grave situación en la que se encuentra el partido, que califican como "una desgraciada realidad incontestable".

El grupo de Podemos Galicia que perdió en las primarias del partido ante el actual coordinador, Borja San Ramón, reclama ahora la dimisión de toda la dirección, incluía Isabel Faraldo, que encabezó la lista en elecciones autonómicas.

A través de una carta enviada a todos los miembros del consejo ciudadano y a la dirección, y que intentaron evitar que conociesen los medios, este conjunto de miembros disconformes del partido morado declaraban que el nefasto resultado electoral constata "una desgraciada realidad". Esta es que "Podemos Galicia es un enfermo grave al que la mayoría del Consejo Ciudadano Autonómico, con el coordinador Borja San Ramón a la cabeza, le están dando patadas", según expresaban y ha recogido EuropaPress.

Además, defienden que el debacle electoral se debe a "un proceso que antecede al previsible resultado obtenido", y aseguran que ya había sido "advertido por el Colectivo Rexurdir Galicia". En el escrito, se lamentaban de que "nadie, tanto a nivel de la dirección política en Galicia o a nivel estatal" haya querido "poner remedio" a la situación en la que se encuentra, desprovistos como están prácticamente de apoyo por parte de los ciudadanos.

En la carta abierta, también denunciaron que llevan una semana "esperando un mínimo de reflexión por parte de Borja San Ramón y su equipo", y consideran "urgente y necesaria" la convocatoria del Consejo Ciudadano (CCG). Tacharon esta estrategia de silencio como "política del avestruz", que consiste, dicen, en "esconder la cabeza a la espera de que la tormenta amaine" y de esta manera "no tener que asumir la más mínima responsabilidad cuando una postura honesta y leal exige la presentación de una dimisión inmediata".

El colectivo crítico está liderado por Gonzalo Busqué, que ha arremetido también contra San Ramón acusándolo de "falta de compromiso", y de tener como único interés "la confluencia, contestada por la militancia más activa y fiel". Su grupo ha afirmado, además, de que los círculos están siendo "silenciados o directamente desactivados" desde hace un tiempo, y advierten de "un comportamiento sectario hacia una parte de los militantes que se ofrecía para trabajar y fueron ignorados", según ha informado EuropaPress.

El conjunto disconforme de los morados ha defendido que esta falta de comunicación con los círculos y la militancia no es sino "una muestra desoladora de una desgraciada realidad incontestable ante la que la dirección estatal no ha reaccionado tampoco". Esta sección de los morados gallegos cree que su dirección pensó que "la pax romana táctica en el territorio" ha sido preferible a "asumir su obligación de cesar a quien no quiere presentar una dimisión honorable".

La crisis interna de Podemos Galicia es un problema más que la dirección estatal de la formación tendrá que asumir en relación a su representación autonómica. El otro frente más próximo que está causando la discordia dentro del partido es Elkarrekin Podemos, su filial vasca. Hace unas semanas, ante el batacazo del 18F, la candidata podemita a lehendakari, Miren Gorrotxategi, ofreció a la militancia la posibilidad de su retirar su candidatura e ir en lista conjunta con Sumar.