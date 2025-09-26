Muere a los 21 años Carmo, el reconocido oso del parque medioambiental de Vigo

El oso Carmo fue ingresado de urgencia tras presentar pérdida de apetito, apatía y debilidad generalizada.

Los veterinarios realizaron pruebas diagnósticas avanzadas que revelaron un cuadro clínico extremadamente grave, con un tumor hepático que ya había generado metástasis peritoneales, acumulación de líquido en la cavidad torácica y en el peritoneo, gases en las vías biliares y una peritonitis aguda.

Ante la imposibilidad de aplicar un tratamiento eficaz y considerando su edad avanzada, el equipo médico decidió aplicar la eutanasia para evitarle un sufrimiento innecesario.

Veinte años como embajador de la naturaleza

Carmo llegó a Vigo hace dos décadas y se convirtió en uno de los principales atractivos de lo que entonces era VigoZoo y hoy se conoce como VigoNature. Durante todo este tiempo, el oso ha estado presente en la educación ambiental de miles de visitantes, especialmente escolares y familias, que han podido conocer de cerca la biología y el comportamiento de su especie, el oso pardo ibérico.

El Concello de Vigo ha expresado públicamente su pesar por la pérdida y ha agradecido al equipo de cuidadores y veterinarios el trabajo desarrollado durante todos estos años para garantizar el bienestar del animal.