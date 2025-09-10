Muere un hombre de 89 años tras ser atropellado en Orense

Un trágico accidente ha costado la vida este miércoles a un vecino de Verea (Orense) de 89 años, que fue atropellado cuando cruzaba la carretera OU-540 a la altura del kilómetro 30.

La primera alerta llegó al 112 Galicia a las 6.05 horas, cuando un particular avisó de la presencia de un peatón caminando por la vía. Apenas unos minutos después, la Guardia Civil de Tráfico confirmaba que el hombre había sido arrollado por un vehículo y que había fallecido en el acto, sin que los equipos de emergencias pudiesen hacer nada por salvarle la vida.

Según la información facilitada por la Comandancia de la Guardia Civil de Ourense, la víctima se encontraba en el carril del sentido decreciente en el momento del atropello y cruzaba por un tramo no habilitado para el paso de peatones.

El turismo implicado en el siniestro es un Ford Fiesta, conducido por una mujer que resultó ilesa y que dio negativo en las pruebas de alcoholemia y de detección de drogas.

El Equipo de Investigación de Siniestros Viales (EIS) de Verín se ha hecho cargo de las diligencias, que serán remitidas al Juzgado de Instrucción de Bande, encargado de investigar las circunstancias de este accidente mortal.