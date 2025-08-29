Muere un hombre atrapado bajo su tractor en una finca de O Saviñao (Lugo)

Un trágico accidente ha sacudido la parroquia de Seteventos, en el municipio lucense de O Saviñao. El servicio de emergencias 112 de Galicia confirmó el fallecimiento de un hombre que fue hallado la noche del jueves atrapado bajo su tractor en una finca de Morgade. Fue un familiar quien, al encontrar la escena, dio aviso urgente a los servicios de emergencia a las 22:10 horas.

La zona donde ocurrió el accidente presentaba un acceso especialmente complicado, lo que dificultó la llegada de los equipos de rescate. Desde el primer momento, el familiar alertó de la gravedad de la situación, indicando que el hombre podría haber fallecido. La respuesta fue inmediata: se desplazaron al lugar efectivos de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, Guardia Civil,Bomberos de Chantada y Protección Civil de O Saviñao.

A pesar del rápido despliegue, los equipos no lograron acceder al punto exacto hasta minutos antes de la medianoche, momento en el que se confirmó el fallecimiento del hombre.

Las autoridades han abierto una investigación para esclarecer las circunstancias exactas del accidente. Mientras tanto, los allegados del fallecido reciben el apoyo necesario en estos momentos de dolor.