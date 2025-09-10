Muere un hombre en el incendio de una vivienda deshabitada en Aranga (A Coruña)

Alrededor de las 02:00 horas de este miércoles, el 112 Galicia recibió varios avisos que alertaban de un incendio en una vivienda situada en el lugar de Pedramaior, en el ayuntamiento coruñés de Aranga, próxima a otra casa habitada y a una granja.

El Centro de Atención ás Emerxencias activó de inmediato a los Bomberos de Betanzos y al Grupo de Emerxencias Supramunicipal de Curtis, que se desplazaron hasta la zona.

Una vez en el lugar, los equipos confirmaron que había una persona en el interior de la vivienda afectada. Sin embargo, nada pudieron hacer por salvar su vida y certificaron su fallecimiento. El fuego consumió por completo la casa, considerada deshabitada.

En el operativo también participaron sanitarios del 061 y efectivos de la Guardia Civil.