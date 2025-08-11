Muere un motorista de 38 años tras chocar contra un guardarraíl en Oímbra (Ourense)

La carretera OU-1011, que conecta Verín con Oímbra, fue escenario este fin de semana de un accidente en el que perdió la vida un motorista de 38 años, vecino de la localidad ourensana.

El siniestro se produjo a la altura del kilómetro 1,100, en la zona del Puente de Oímbra. Según informó la Guardia Civil, la motocicleta Honda que conducía el hombre se salió de la vía por el margen derecho y colisionó contra el guardarraíl. El impacto resultó fatal para el motorista, que llevaba puesto el casco en el momento del accidente.

El 112 Galicia recibió el aviso cerca de la una de la madrugada, a través de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, que ya había enviado una dotación al lugar.

Los sanitarios informaron desde el primer momento que el motorista estaba inconsciente. Acto seguido, el Centro Integrado de Atención a las Emergencias trasladó la información a la Guardia Civil de Tráfico y a los Bomberos de Verín.

Cuando los equipos de rescate llegaron, comprobaron que el motorista era la única víctima y que no había más vehículos implicados.