Muere una mujer arrollada por un tren turístico en Santiago de Compostela

Esta mañana del viernes 29 de agosto, una mujer perdió la vida tras ser arrollada por el tren turístico de Santiago de Compostela mientras cruzaba por un paso de peatones en la Rúa Virxe da Cerca. El Concello confirmó el fallecimiento en los minutos siguientes al trágico suceso.

Según el diario El Progreso, la víctima estaba atravesando por uno de los pasos de cebra cuando el tren, que circulaba por la zona, no logró frenar a tiempo, impactándola fatalmente.

Las fuerzas de la Policía Local y los efectivos del cuerpo de bomberos de Santiago se desplazaron rápidamente hasta el lugar del accidente para atender la emergencia, aunque lamentablemente la mujer falleció en el acto. Ante la gravedad del incidente, el tramo de la Rúa Virxe da Cerca fue cortado al tráfico mientras las autoridades gestionaban la situación.

El Concello de Santiago expresó su consternación por lo ocurrido y confirmó oficialmente la muerte en un comunicado, sin ofrecer, por el momento, más detalles sobre la identidad de la víctima ni las circunstancias exactas que provocaron la falta de frenado del tren.