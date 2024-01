El operativo de recogida de pélets suma hasta la fecha 70 sacos: la Xunta insiste en la necesidad de encontrarlos en el mar

Las cifras, datos y valoraciones de la llegada de pélets a las costas gallegas continúa su curso. Más, si cabe, en una jornada en la que estaba prevista la intervención parlamentaria, en la Diputación Permanente, de la vicepresidenta segunda y conselleira de Medio Ambiente de la Xunta, Ángeles Vázquez, que ha aportado nuevas cifras y ha querido dejar clara que la competencia para actuar en el mar es del Estado.

Sobre esta base, Vázquez ha resumido el total de pélets recogidos hasta ahora, que forman, de modo conjunto, un total de poco más de 70 sacos. El número da una idea del arduo trabajo que están llevando a cabo los trabajadores y voluntarios del dispositivo que, hoy, se expande por 55 playas de 32 concellos de Galicia.

En este sentido, y para entender la dificultad de la recogida en la arena de los diminutos microplásticos, basta con comparar esos 70 sacos con los 58 que recogió el vecino que llamó al 112 Galicia el día 13 de diciembre alertando por primera vez de la llegada de estos pélets.

Esa cifra de 70 sacos también llama la atención cuando se transforma en kilogramos -1750 kilos de pélets-, que contrastan con los 1.197 kilos de plásticos de otra índole que se han recogido a través del dispositivo, según ha informado durante su intervención la propia conselleira.

Por lo tanto, de las 26 toneladas que portaba el contenedor del Tocomao extraviado el pasado 8 de diciembre, a las costas gallegas apenas han llegado hasta la fecha un total de 108 sacos o 2.700 kilos. Por este motivo, la conselleira ha vuelto a insistir en la necesidad de que el Gobierno central actúe en el mar, que es competencia estatal, para localizar y recuperar aquellos sacos que todavía no se hayan roto.

“Pedimos que se haga todo el trabajo en mar por parte del Ministerio. Sólo en las últimas horas se han recogido tres sacos avistados por la gente del mar, por pescadores”, ha incidido Vázquez para poner de manifiesto la posibilidad de llevar a cabo esa tarea.

Competencias en el mar

En este contexto, la conselleira de Medio Ambiente no ha dudado tampoco en reiterar que la competencia de actuaciones en el mar es una cuestión del Estado. Hasta tal punto que, como ha detallado, el propio Gobierno central recurrió hace menos de dos meses la ley del litoral gallego por inconstitucionalidad al entender que ocupaba parte de sus competencias.

Entre ellas, y como ha detallado después el portavoz de los populares, Alberto Pazos, la relativas a la lucha contra la contaminación marina. Así, el recurso de presentada por el Gobierno central contra la norma gallega cita, textualmente, entre algunos de los motivos que consideran inconstitucionales, el hecho de que el artículo 11 apartado primero recoja la siguiente afirmación: “Y la lucha contra la contaminación marina”.

Sobre esta base, la conselleira ha llamado a “sumar esfuerzos” teniendo claras las competencias de cada uno: “Gobierno estatal, la gestión del mar; los concellos, la recogida de residuos y la limpieza de las playas; la Xunta de Galicia, competencias sobre el litoral en colaboración con los concellos”.

Por este motivo, Vázquez Mejuto ha manifestado su sorpresa ante el hecho de que, hasta la fecha y con ya tres comunidades más afectadas, el Ejecutivo estatal siga sin activar ni el Plan Marítimo Nacional ni el Plan Estatal de Protección de la Ribera del Mar contra la Contaminación, conocido como Plan Ribera.

Un mensaje de tranquilidad

Durante su intervención, Ángeles Vázquez ha mandado también un mensaje de "tranquilidad y calma" frente a "ciertos mensajes alarmistas o catastrofistas" sobre la llegada de pélets que, ha advertido, pueden tener efectos negativos en sectores tan importantes como el pesquero y el turístico. "Esto no es un nuevo Prestige", ha dicho, admitiendo, no obstante, que "es preocupante desde el punto de vista medioambiental".

Para luchar contra esta contaminación, Vázquez ha insistido en la necesidad de la recogida de sacos en el mar y ha reclamado que "se ponga a disposición el robot y se proceda al sellado e investigación del resto de contenedores y de este contenedor".

Material no tóxico

Asimismo, la conselleira también ha retomado el tema de la composición de los pélets, incidiendo en el hecho de que no son tóxicos. Así, y según los informes y estudios encargados por el Gobierno gallego, y a la espera del informe final del CETIM-, el material de los pélets "no es peligroso", si no un "plástico común".

"Todos los científicos coinciden que no hay problema de ecotoxicidad", ha dicho la vicepresidenta, que ha añadido que "el riesgo está en la degradación a largo plazo" del material.

Por ello, la Xunta ha decidido crear un comité de expertos de seguimiento para que puedan "vigilar los efectos" a largo plazo, tomar medidas de protección del ecosistema y poder "reclamar al armador los daños" que puedan producirse "no ahora, si no en un futuro, si se produjesen".

Críticas de la oposición

Frente a esto, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha acusado a Vázquez, durante sus turnos de intervención, de acudir a la Cámara a "repetir el argumentario de falsedades y mentiras", el mismo "protocolo infame del 'Prestige'". “Es cierto, no estamos ante un Prestige, y menos mal, porque su respuesta demuestra que la costa está tan indefensa como hace 22 años”, ha puntualizado.

La líder de la oposición ha dicho que los gallegos "merecen un gobierno que no les mienta, que afronte los problemas de cara y se ponga de frente a aportar soluciones", y ha añadido que “presumen de ser grandes gestores, pero no son capaces de gestionar la caída de un contenedor al mar”.

Más duro se ha mostrado el diputado del PSdeG Julio Torrado, que ha empleado los términos "caricatura mala" y de “meme” para referirse a la actuación del Gobierno gallego, al tiempo que tiraba de ironía para sugerir que, por la gestión del vertido, tanto la vicepresidenta segunda como el conselleiro do Mar, Alfonso Villares, deberían ser cesados y salir del Ejecutivo "por el mismo sitio por donde entraron".

El socialista incluso se ha animado a invitar al BNG a acordar conjuntamente una iniciativa para pedir la reprobación de ambos responsables autonómicos.

Frente a esto, desde el Grupo Popular Alberto Pazos ha acusado a la oposición de emplear el vertido de pélets para difundir en redes "información falsa" para sacar "rédito electoral".

“Han difundido una marea de bulos para tratar de obtener rédito electoral aún a costa de la reputación de Galicia”, ha denunciado Pazos, que ha echado en cara las comparaciones con el Prestige o con el caso de Sri Lanka de 2021, y que ha lamentado que el BNG emplease una imagen de catálogo en sus publicaciones de denuncia en redes “porque aquí no encontraron ninguna dramática”.