Orden de búsqueda y captura para un profesor condenado a 13 años por abusar de una alumna en Ourense

La Audiencia Provincial de Ourense ha dictado una orden de búsqueda, captura y posterior ingreso en prisión para el profesor condenado a 13 años de cárcel por abusar sexualmente de una de sus alumnas durante cuatro años, desde que la niña tenía 12 y hasta que cumplió 16.

El fallo, que se había recurrido ante el Tribunal Supremo, fue declarado firme el pasado 25 de julio, y las partes fueron notificadas el 15 de septiembre. Sin embargo, cuando se intentó comunicar la resolución al condenado, este ya no se encontraba en su domicilio.

Según confirman fuentes jurídicas e informa Europa Press, la orden de detención fue emitida ese mismo día, tras constatarse su ausencia. La requisitoria se mantiene activa mientras las autoridades tratan de localizarlo para proceder a su ingreso en prisión y al cumplimiento de la condena.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) había desestimado previamente el recurso de apelación de la defensa, destacando la “sólida y categórica persistencia en la incriminación” de la víctima y la veracidad de los testimonios aportados por otras alumnas y por los informes forenses. En su resolución, el alto tribunal gallego subrayó que el acusado “era perfectamente conocedor de la fragilidad emocional de la víctima” y que se aprovechó de esa vulnerabilidad para presentarse ante ella como “una figura de referencia y apoyo”.

Red social y alias

Los hechos se remontan a los años en los que el docente, de 45 años, comenzó a comunicarse con la menor a través de una red social utilizando un alias. Bajo esa identidad falsa, consiguió que la niña le enviase fotografías y vídeos de carácter íntimo. Cuando la menor insistió en conocer su identidad, él le propuso un encuentro en el aula de música del centro educativo. Fue entonces cuando la adolescente descubrió que se trataba de su propio profesor.

A partir de ese momento, según recoge la sentencia, el condenado consiguió concertar varios encuentros con la menor en distintos lugares, donde la sometió a repetidos abusos sexuales y violaciones. Los magistrados detallan que el hombre llegó a imponerle “prácticas sádicas” y, en una de las ocasiones, llegó a propinarle una paliza antes de abandonarla en una zona de monte.

El relato judicial describe un patrón de manipulación sostenido en el tiempo, caracterizado por la coacción emocional, la violencia física y la anulación psicológica de la víctima, que quedó atrapada en una relación de dependencia y miedo. La sentencia concluye que el acusado actuó con pleno conocimiento del daño que causaba y con una intencionalidad deliberada de someter a la menor.