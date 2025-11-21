Pacto de conformidad: 25 años de prisión por asesinar a su exmujer en Baiona en presencia de sus hijos

La sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, ha condenado a veinticinco años de prisión a Ángel R. D. por el asesinato de su exmujer, Beatriz L. G., cometido en febrero de 2023 en el domicilio de la víctima, en Baiona, y en presencia de los dos hijos menores de ambos. La sentencia se dicta tras alcanzarse un pacto de conformidad entre la defensa, la Fiscalía y la acusación particular, que evita la celebración del juicio con jurado previsto para la próxima semana.

La resolución pone fin a un proceso marcado por meses de negociaciones. El pasado septiembre fracasó un primer intento de acuerdo, en el que las acusaciones aceptaban una rebaja de las penas a 26 años de prisión mientras el acusado pedía reducirlas a 24.

Finalmente, Fiscalía —que inicialmente reclamaba 33 años— y la acusación particular —que elevaba la petición a 35— aceptaron un pacto que fija la pena en 25 años. En la vista de conformidad, celebrada hoy, el acusado reconoció los hechos en voz baja y con visible contrariedad cuando el magistrado le preguntó si aceptaba las penas pactadas.

La sentencia le impone 21 años de cárcel por el asesinato de su expareja y dos años de prisión por cada uno de los delitos de lesiones psíquicas graves cometidos sobre sus hijos, que entonces tenían 6 y 9 años.

La Audiencia añade la pérdida de la patria potestad, la prohibición de comunicarse o acercarse a menos de 500 metros de los menores y la prohibición de residir en Baiona durante tres décadas. El fallo incluye también indemnizaciones por un total de 525.000 euros destinadas a los hijos y a los hermanos de la víctima.

Los hechos

Con la sentencia declarada firme se cierra un caso que causó una profunda conmoción en la comarca del Val Miñor. El asesinato tuvo lugar la tarde del 5 de febrero de 2023, cuando el acusado acudió a la vivienda de la mujer, en el barrio baionés de A Percibilleira, para entregar a los niños tras pasar con ellos el fin de semana.

Según el relato recogido en el escrito de acusación, Ángel R. D. llevaba consigo un cuchillo y un hacha. Al salir la mujer al encuentro, se abalanzó sobre ella sin darle oportunidad de huir y le asestó varias puñaladas en el cuello, el pecho y el rostro, alcanzando órganos vitales. Cuando ya estaba en el suelo, encogida o tendida, la golpeó repetidamente con un hacha en la cabeza.

Fiscalía sostiene que actuó con la clara intención de acabar con su vida y que causó a la víctima un “grave sufrimiento”, al que se sumó el impacto emocional de perpetrar el crimen en presencia de sus hijos. El acusado, señala el Ministerio Público, los situó de forma deliberada en el escenario de la muerte de su madre o, como mínimo, actuó sabiendo el daño devastador que les estaba causando.

Los informes psicológicos incorporados al procedimiento confirman el grave daño psíquico sufrido por los dos menores, un trauma que los acompañará durante toda su vida.