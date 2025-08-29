Pagó 36 euros de luz y al día siguiente le llegó una factura de 3.800 euros: tres años peleando en los tribunales por un error absurdo

Lo que comenzó como una simple factura de 36 euros se convirtió en una pesadilla judicial de tres años. Una entidad de Vigo ha conseguido una victoria clave en los tribunales tras demostrar que dos facturas eléctricas, una de 3.874 euros y otra de 534, eran fruto de un error de lectura del contador. La Justicia ha rechazado el cobro, reconociendo serias dudas sobre la veracidad de los datos registrados por la compañía.

La disputa arrancó cuando el cliente recibió, de forma inesperada, una factura que multiplicaba por cien su consumo habitual. En el mes anterior, su gasto eléctrico apenas había alcanzado los 36 euros, lo que encendió todas las alarmas. Tras intentar resolver el conflicto por vía amistosa y no obtener respuesta, la entidad decidió acudir a los tribunales.

Durante el proceso, se presentaron pruebas contundentes que demostraban la falta de rigor en la medición. La jueza encargada del caso concluyó que el contador no había sido leído correctamente, y que no existía base suficiente para justificar el cobro. La sentencia no solo anula las facturas, sino que refuerza el derecho de los consumidores a cuestionar la facturación y exigir transparencia.