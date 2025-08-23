Pánico en Ferrol: dispara al aire y huye con su hijo tras una discusión con su pareja

La madrugada de este sábado en Ferrol se tiñó de tensión y alarma cuando un hombre fue detenido tras protagonizar un grave episodio de violencia machista. Según confirmaron fuentes municipales, el individuo efectuó varios disparos al aire y se llevó a su hijo menor de edad tras una discusión con su pareja.

Los hechos, informa la agencia EFE, se produjeron en torno a las 06.30 horas en la travesía Bazán, cuando la disputa doméstica escaló de forma peligrosa. En plena riña, el varón sacó un arma de fuego y realizó varios tiros al aire, sembrando el pánico entre los vecinos que, sorprendidos por los estampidos, alertaron a las autoridades.

Acto seguido, abandonó el domicilio junto a su hijo, dejando tras de sí la preocupación por la integridad del menor.

El dispositivo policial desplegado permitió localizar poco después a padre e hijo en otra vivienda de la ciudad. Finalmente, el hombre salió de manera voluntaria del inmueble, donde fue arrestado por efectivos de la Policía Local. El menor fue entregado de inmediato a su madre, según precisaron las mismas fuentes.

El incidente, que pudo haber acabado en tragedia, coincide con el arranque de las fiestas de Ferrol, inauguradas este viernes con el pregón y un multitudinario concierto de Omar Montes en la Plaza de Armas.