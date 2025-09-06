La Policía Local de Poio descubre gracias al olor una gran plantación de marihuana "oculta donde menos se esperaba"

La Policía Local de Poio ha desmantelado la mayor plantación de marihuana registrada en el municipio en los últimos años tras detectar un "intenso olor vegetal" que se expandía desde una finca privada en la zona de Campelo hasta la vía pública. La plantación, curiosamente ubicada al aire libre en lugar de en invernaderos o zonas cubiertas como es habitual, resultaba visible desde las viviendas colindantes pese a estar parcialmente oculta tras un muro.

Una intervención extraordinaria

Los agentes actuaron el pasado jueves después de que el característico aroma llamara su atención, encontrando numerosas plantas de cannabis que superaban los 2,5 metros de altura y cuyo peso total ascendió a 51 kilogramos. La parcela investigada se encuentra dentro de la misma finca donde reside el presunto responsable, un vecino de 55 años que ahora está siendo investigado por un posible delito contra la salud pública.

Esta operación representa la tercera intervención de este tipo en Poio en los últimos años, pero destaca por ser la más voluminosa hasta la fecha. La Policía Local ha calificado el hallazgo como una "intervención significativa contra el cultivo ilegal en la zona", destacando la eficacia de la colaboración ciudadana y la vigilancia activa que permitió descubrir una plantación que, aunque parecía oculta, delataba su presencia a través del inconfundible olor que emanaba hacia el exterior.