La Policía Nacional salva a una joven que intentó lanzarse desde la última planta de un edificio de Vigo

Los agentes de la Policía Nacional rescataron a una joven amenazó con lanzarse desde la última planta de un edificio situado en la calle México de Vigo. La alerta la dio su propia madre, preocupada por la intención de su hija de arrojarse por el hueco de la escalera.

Según recoge Europa Press, los agentes solicitaron la presencia del hermano de la joven, quien ya se encontraba en el edificio, y entablaron un diálogo con él. Fue durante esta conversación cuando los policías aprovecharon un instante de distracción de la joven para actuar con rapidez.

La joven estaba colgada del vacío, agarrada a la barandilla, cuando los agentes lograron abalanzarse sobre ella y sujetarla firmemente por las piernas, con la ayuda de su hermano.

Durante el forcejeo, la joven dio manotazos y patadas que provocaron heridas leves a uno de los policías en la boca y garganta. A pesar de la resistencia, consiguieron devolverla a un lugar seguro dentro del edificio.

Tras el rescate, la joven fue trasladada a un centro hospitalario para una valoración médica y psicológica.