La producción industrial gallega sube un 6,3% en julio, cuatro puntos por encima de la media estatal

La industria gallega registró en julio uno de sus mejores datos de los últimos meses. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), la producción industrial en la comunidad creció un 6,3% en comparación con el mismo mes de 2024, lo que coloca a Galicia entre las autonomías con mayor incremento, solo superada por Castilla y León, Andalucía y Asturias.

Europa Press señala que este crecimiento sitúa a la comunidad cuatro puntos por encima de la media estatal, que se quedó en un 2,3%.

Sin embargo, al analizar los datos acumulados de lo que va de año, la perspectiva merece ser matizada. Entre enero y julio, la producción industrial en Galicia anotó un tímido crecimiento del 1%, por encima de la media nacional (0,6%).