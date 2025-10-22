Rescatados los 11 tripulantes de un pesquero gallego tras sufrir una vía de agua frente a Irlanda

Los once tripulantes del pesquero Radoche Tercero, con base en el puerto lucense de Celeiro y bandera francesa, fueron rescatados este miércoles después de sufrir una vía de agua en aguas próximas a Irlanda.

Según ha confirmado Salvamento Marítimo, el buque emitió una alerta a primera hora de la mañana al detectar la entrada de agua a bordo, lo que hacía temer por su posible hundimiento.

El incidente se produjo a unas 55 millas al suroeste de Castletown (Irlanda), en una zona que pertenece al área de búsqueda y rescate bajo responsabilidad del Reino Unido. Pese a ello, el Centro Nacional de Coordinación de Salvamento (CNCS), dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, colaboró de inmediato con las autoridades británicas para garantizar la seguridad de la tripulación.

El Radoche Tercero navegaba con once marineros a bordo cuando se produjo la avería. Todos ellos fueron rescatados en buen estado de salud por otro pesquero gallego, el Puenteareas Uno, también con bandera francesa, que se encontraba en las proximidades y acudió rápidamente a prestar auxilio.

Los marineros fueron trasladados a bordo del Puenteareas Uno rumbo al puerto irlandés de Castletown, donde está previsto que lleguen entre las 16.00 y las 17.00 horas de esta tarde. Por el momento no han trascendido detalles sobre las causas exactas de la vía de agua ni sobre el estado final del Radoche Tercero, aunque todo apunta a que el buque podría haber sufrido daños de consideración.