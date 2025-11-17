Saca una navaja en una pelea en Vigo y acaba detenido con droga entre sus pertenencias

Una pelea que comenzó en el interior de un local de ocio de la calle Pontevedra terminó con un joven de 18 años detenido en la madrugada del pasado sábado, después de que, según varios testigos, intentara clavar una navaja plateada a otro varón y amenazara también a un tercer joven que trató de separarlos.

La llamada de alerta se recibió a las seis y once de la mañana del 15 de noviembre, avisando de una disputa entre dos personas, una de ellas armada con un arma blanca. Cuando los agentes llegaron al lugar, encontraron al primero de los implicados, que relató que dentro del local había sido increpado por otro joven que lo acusaba de haberle propinado un golpe. Ambos decidieron salir al exterior para aclarar la situación, pero ya en la calle la discusión se volvió violenta.

Según su testimonio, corroborado por varias personas presentes, el otro individuo sacó una navaja plateada, la abrió y trató de clavársela mientras lo amenazaba de gravedad. Un joven que intervino para separarlos también fue intimidado con el arma.

A escasos metros, los agentes localizaron al presunto agresor, apoyado en una pared. Al acercarse para identificarlo, observaron que trataba de ocultar la navaja entre los pies. El joven, de 18 años, reconoció haberse encarado con el otro implicado, aunque negó haber usado el arma o proferido amenazas.

Los testimonios llevaron finalmente a su detención por un presunto delito de amenazas con arma blanca. Durante el cacheo de seguridad, los agentes localizaron entre sus pertenencias tres pastillas de color rosa y dos pequeñas bolsas con una sustancia blanca en forma de roca, por lo que se le tramitó además una denuncia administrativa por posesión de estupefacientes.