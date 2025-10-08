Una semana de búsqueda infructuosa: hallan muerto al anciano desaparecido en Ortigueira (A Coruña)

El hombre de 85 años desaparecido en Ortigueira desde la pasada semana fue finalmente localizado sin vida en la tarde de ayer. Según informó el 112 Galicia, unos vecinos hallaron el cuerpo durante el operativo de búsqueda en las inmediaciones de una cantera, en la carretera de Campos, donde días antes se había hallado el vehículo del desaparecido.

El fallecido, conocido en la zona como Suso de Genaro y vecino de la parroquia de Espasante, había sido visto por última vez el 1 de octubre. Su coche fue localizado poco después en la parroquia de Couzadoiro, lo que llevó a centrar en ese entorno las labores de rastreo. Finalmente, su cuerpo apareció a unos dos kilómetros del punto donde estaba estacionado el turismo.

Desde el inicio del operativo, la Guardia Civil coordinó las tareas de búsqueda, solicitando colaboración a través del 112 Galicia. En ellas participaron efectivos del Grupo de Emerxencias Supramunicipal (GES) de Ortigueira, voluntarios de Protección Civil y la unidad de drones de la Axencia Galega de Emerxencias, además del equipo con perros de rescate de la Asociación de Cans de Salvamento de Galicia (Casaga).

Durante los días de rastreo se realizaron batidas terrestres y aéreas, con apoyo de los drones que sobrevolaron la zona en busca de indicios. La comunidad local también se volcó en las tareas, con numerosos vecinos implicados en los recorridos por caminos y montes próximos.

El hallazgo del cuerpo pone fin a una semana de búsqueda marcada por la incertidumbre y la preocupación en el municipio ortegano. Las autoridades han abierto las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias de su muerte, aunque todo apunta a que se trató de un fallecimiento accidental.