Titiriberia celebra en Rianxo su décima edición con seis días de teatro de marionetas

Rianxo acoge el Festival Titiriberia, que abre sus puertas este martes, 12 de agosto, en su décima edición con una propuesta que se extenderá hasta el 17 de agosto y que ofrecerá al público un amplio recorrido por el panorama actual del género en España y Portugal.

La jornada inaugural contará con tres citas destacadas: a las 11.00 horas, la compañía navarra Firulete presentará Basoa; a continuación, el pasacalles A festa dos títeres recorrerá las calles de la mano de Títeres Alakrán (con su imponente Barriga Verde Xigante) y Viravolta, junto al grupo Vai de Roda; y, como complemento, se inaugurará una exposición dedicada a Os monicreques de Kukas.

Según recoge Europa Press, uno de los sellos de identidad de Titiriberia es la descentralización. En esta edición, las funciones llegarán no solo al núcleo urbano de Rianxo, sino también a parroquias como O Araño, Asados, Isorna, Taragoña o Leiro. Incluso la playa de Tanxil se transformará en un escenario abierto al público.

En el propio centro de Rianxo, el Campo de Arriba será el corazón del festival con la tradicional Feira Vella, un espacio donde se desarrollarán talleres familiares y parte de las actividades principales.

Entre ellas, destaca el Varietés de Barriga Verde, un espectáculo de variedades creado por el propio festival con la participación de diferentes artistas, que se celebrará el jueves 14 de agosto como uno de los momentos más esperados de la programación.