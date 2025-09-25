Desarticulan una red Galicia-Canarias dedicada al tráfico de cocaína en África Occidental

Una organización criminal con ramificaciones en Galicia y Canarias ha sido desarticulada tras una operación conjunta de las fuerzas de seguridad españolas. Según informa Narcodiario, la red traficaba cocaína a gran escala desde Sudamérica hacia África Occidental, utilizando lanchas rápidas, pesqueros y semisumergibles para el transporte. Además, contaban con un laboratorio clandestino en una cueva para procesar la droga antes de su distribución.

El operativo se centró en un empresario del ocio nocturno y el alquiler de vehículos en Tenerife, junto con un vecino de Sanxenxo, quienes lideraban la organización. La red también recibía hachís desde Marruecos para su distribución en el mercado europeo. Las autoridades han incautado múltiples embarcaciones y han detenido a varios miembros de la organización, aunque no se han revelado detalles sobre el número exacto de arrestos.

Esta operación pone de manifiesto la creciente importancia de África Occidental como punto de tránsito para el narcotráfico internacional. Las autoridades continúan investigando las conexiones de la red con otros grupos criminales en la región y su implicación en el tráfico de otras sustancias ilícitas.

El caso resalta la necesidad de una cooperación internacional más estrecha en la lucha contra el narcotráfico, especialmente en rutas menos vigiladas como las que conectan Sudamérica con África. Las fuerzas de seguridad españolas han destacado la importancia de mantener la vigilancia en estas rutas para prevenir futuros intentos de tráfico de drogas.