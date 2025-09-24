Tres heridos en un accidente múltiple con cinco vehículos implicados en Nigrán

Un choque que involucró a cinco vehículos se registró en la mañana de este miércoles en el kilómetro 18 de la carretera PO-340, en la parroquia pontevedresa de A Ramallosa, Nigrán.

El siniestro dejó un saldo de tres personas heridas, dos adultos y un menor, quienes fueron evacuados al Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo.

El Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia (CIAE-112) recibió el aviso del accidente sobre las 10:00 horas, tanto por el sistema automático de uno de los vehículos implicados como por llamadas de particulares en la zona.

Ante la situación, se movilizaron al lugar los servicios sanitarios, la Guardia Civil de Tráfico, el Grupo de Emerxencias Supramunicipal (GES) del Val Miñor y los encargados del mantenimiento de la vía.

Los servicios de urgencias sanitarias trasladaron a los heridos, que recibieron atención inmediata tras el accidente, al hospital de referencia en Vigo.