Vigo se lanza a levantar el árbol de Navidad “más importante del planeta”

Vigo ha dado el pistoletazo de salida a una nueva Navidad "más esperada" con el inicio del montaje del árbol que, en palabras del alcalde Abel Caballero, es “el más importante del planeta”. La estructura, que volverá a erigirse en la Porta do Sol, alcanzará los 45 metros de altura, tendrá un diámetro de 13 metros y estará coronada por una estrella de más de nueve metros y medio. Su peso total rondará las 20 toneladas y estará envuelta por 100.000 luces led que crearán un espectáculo visual con juegos de imágenes y color sobre su superficie metálica.

El montaje forma parte del despliegue navideño que ha convertido a Vigo en un referente internacional de estas fiestas. Según detalló el regidor, la ciudad contará este año con casi 12 millones de luces led distribuidas en 460 calles y plazas, con 7.000 motivos ornamentales entre arcos, figuras y árboles decorativos. En la Porta do Sol, el árbol principal estará acompañado por un bosque de diez estructuras luminosas de entre ocho y diez metros de altura que incrementarán el efecto escénico de la plaza.

“El mejor Nadal que se hizo nunca en ningún lugar del mundo”, proclamó Caballero, insistiendo en que la iluminación viguesa es sinónimo de “gusto y calidad”. Además del alumbrado, la programación incluirá el Belén Monumental en la Casa das Artes, la Casa de Papá Noel y del Cartero Real, así como decenas de elementos tridimensionales y atracciones repartidas por toda la ciudad.

El alcalde aprovechó también para recordar, con su habitual tono entre la ironía y la épica, que Vigo mantiene desde hace años una competencia simbólica con otras capitales del mundo por el título de “reina de la Navidad”. “Madrid nos retó y le dimos un repaso; luego invité al alcalde de Nueva York y no vino. El que compite con Vigo queda anulado”, bromeó.

Como cada año, la fecha exacta del encendido se mantiene en secreto, una tradición que contribuye al misterio y la expectación que rodean al espectáculo. Lo que sí está claro es que, cuando las luces se enciendan, Vigo volverá a convertirse en el epicentro de la Navidad, con un resplandor visible, y reconocido, mucho más allá de las fronteras gallegas.