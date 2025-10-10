La DANA Alice se intensifica: fin de semana de lluvias torrenciales y riesgo extremo en estas zonas de España

El temporal asociado a la DANA Alice ya ha dejado graves incidencias en el sureste peninsular. Durante la pasada madrugada se han producido desalojos en la Región de Murcia y numerosos avisos relacionado con inundaciones y acumulaciones de agua. Según Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), lo peor del episodio llegará entre este viernes y el sábado, cuando se prevén las condiciones más adversas.

Viernes: lluvias torrenciales en Murcia y Alicante

La situación más complicada para este viernes se prevé en el este de la Región de Murcia y el sur de la Comunidad Valenciana, principalmente en el litoral y prelitoral de Alicante. En estas áreas las precipitaciones podrían ser torrenciales, con grandes acumulados en poco tiempo que pueden provocar inundaciones y crecidas súbitas de cauces.

En concreto, el aviso rojo en la Región de Murcia afecta al Campo de Cartagena y a la localidad de Mazarrón, donde se prevén 60 litros en una hora o 180 litros en 12 horas. Por su parte, en la Comunidad Valenciana el nivel rojo solo se ha activado en la provincia de Alicante, donde en el litoral sur también están previstos hasta 180 litros en 12 horas.

Además, se esperan chubascos muy fuertes y con granizo en amplias zonas de las provincias de Alicante, Valencia y en el resto de la Región de Murcia, donde también existe riesgo de inundaciones "Hay que extremar las precauciones por allí", ha subrayado Del Campo.

Sábado: la DANA se desplaza hacia el norte

El sábado continuará la inestabilidad, aunque con cierta incertidumbre sobre la posición de la DANA. Las lluvias más intensas se desplazarán ligeramente hacia el norte, afectando a una franja que irá desde el delta del Ebro en el sur de Tarragona al norte de la provincia de Alicante.

En estas zonas podrían darse chubascos muy fuertes y persistentes, con granizo y tormenta, incluso de carácter torrencial. También se esperan lluvias intensas en Baleares, así como en puntos del interior oriental de la Península y la zona centro, aunque con menor intensidad.

Domingo: lluvias más débiles

El domingo, los chubascos continuarán en Baleares y en el área mediterránea, aunque probablemente en menor fuerza. Las tormentas afectarán sobre a los litorales y prelitorales de la Comunidad Valenciana y Cataluña, especialmente el sur de esta autonomía, así como al norte de Baleares. En el resto del territorio, se registrarán cielos poco nubosos.

Lunes: la inestabilidad se extiende a otras zonas

El lunes, la inestabilidad se extenderá a más zonas, aunque con menor adversidad,. Se prevén chubascos en el centro y este de la Península, así como en Baleares, sin descartar precipitaciones puntuales en puntos del Cantábrico y Andalucía.

El portavoz de la AEMET indica que las lluvias más intensas, se darán de nuevo en zonas costeras y aledañas de Cataluña y Comunidad Valenciana.

Chubascos hasta el jueves

A partir del martes y al menos hasta al menos el jueves continuará la probabilidad de chubascos en zonas del este de la Península y de Baleares, aunque probablemente con menor intensidad en jornadas anteriores.